População revoltada com atraso na entrega de correio na Guarda

A população de Santa Ana D'Azinha, no concelho da Guarda, está revoltada com o atraso na entrega do correio. Há um mês que os habitantes não recebem correspondência em casa.

Os habitantes das aldeias são forçados a procurar a correspondência no centro de distribuição.

Os CTT, agora com menos recursos humanos, justificam o problema com a falta de nomes de rua e números de polícia. Mas o presidente da Câmara da Guarda, que já pediu uma reunião urgente à administração dos CTT, antecipa que os argumentos da falta de toponímia e números de polícia são uma mera desculpa.

Numa tentativa de remediar a situação, os correios asseguraram que, a título excecional, o centro de distribuição postal vai entregar correio aos sábados e feriados até ao final do ano para garantir melhor serviço às populações.