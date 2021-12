Uma colisão rodoviária envolvendo cinco viaturas ocorrida hoje na Autoestrada 4 (A4), sentido Valongo/Matosinhos, próxima da área de serviço da Galp, provocou quatro feridos ligeiros, disse à Lusa fonte da GNR.

O acidente, acrescentou a fonte, provocou congestionamento no trânsito no acesso ao Porto, tendo havido necessidade de cortar "momentaneamente" a autoestrada naquele local para retirada das viaturas.

O alerta para este acidente foi dado às 07:50, sendo que pelas 09:20 a circulação já se encontrava restabelecida, acrescentou a fonte.

Para o local, de acordo com a página na Internet da Proteção Civil, foram deslocados 29 homens e 11 viaturas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse à Lusa desconhecer as circunstâncias do acidente.