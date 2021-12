Os maquinistas do metro do Porto cumprem esta terça-feira um segundo dia de greve por melhores condições de trabalho e uma atualização salarial.

A circulação está muito condicionada devido à greve e durante o dia vão existir "apenas circulações muito pontuais na linha amarela e no tronco comum entre as estações Senhora da Hora e Estádio do Dragão". As linhas azul, vermelha, verde, violeta e laranja não vão funcionar.

Esta terça-feira o FC Porto recebe o Atlético de Madrid, mas a estação do estádio vai estar fechada. Como alternativa, os utentes devem optar pelos autocarros.

A repórter Márcia Gonçalves, numa das estações do metro do Porto, explica as razões que motivam esta greve.

