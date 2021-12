Acessos à Serra da Estrela cortados devido à queda de neve

As estradas que ligam Piornos e Lagoa Comprida à Torre, na Serra da Estrela, foram de novo encerradas ao trânsito às 15:45 desta quarta-feita devido à queda de neve, anunciou o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Fonte do CDOS de Castelo Branco revelou que, depois de terem sido reabertos pelas 12:05, os acessos à Serra da Estrela voltaram a encerrar pelas 15:45 devido à queda de neve.

A mesma fonte explicou tratar-se dos "troços 11, 12 e 13" das estradas nacionais 338 e 338-1, que ligam, respetivamente, Piornos e Lagoa Comprida à Torre, na Serra da Estrela.

Aviso amarelo

Os distritos de Castelo Branco e Guarda, entre outros, estiveram sob aviso amarelo até às 18:00 desta quarta-feira devido à previsão de queda de neve, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a página do IPMA, previa-se "queda de neve com acumulação no solo acima de 1.100 metros de altitude (aguaceiros de neve acima de 1.000 metros de altitude)".

O aviso amarelo, o segundo numa escala de quatro avisos meteorológicos, é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

