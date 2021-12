As imagens do despiste de um autocarro que chocou contra uma esplanada em Lisboa

Um autocarro despistou-se e embateu na esplanada de um restaurante em Alcântara, Lisboa. O acidente aconteceu na noite passada, o alerta foi dado às 21:13.

No autocarro, seguia apenas o motorista. Ninguém ficou ferido, três carros ficaram danificados. As causas do acidente ainda não são conhecidas.

No local, estiveram os bombeiros sapadores de Lisboa e a polícia de trânsito.

"Três minutos antes tinham estado 11 clientes na porta que estiveram a mostrar o certificado covid", diz José Nunes, proprietário do restaurante, José Nunes, à SIC Notícias.

José Nunes fala em "prejuízos brutais".