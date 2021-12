Em 2021 foram estes os temas mais pesquisados no Google em Portugal

O estado do “tempo” foi o que mais se procurou, mas a covid-19 ainda dominou com a chegada do certificado, do IVAucher e, mais recentemente, do AUTOvoucher. As mortes de Marília Mendonça e Maria João Abreu foram as mais pesquisadas, mas a história do pequeno Noah também conquistou. A SIC Notícias revela-lhe os temas que mais interesse suscitaram este ano.

Com o ano a terminar, o tempo é de balanços. Apesar de a pandemia ainda ter feito parte do dia a dia de todos, 2021 trouxe outras curiosidades, com o “tempo para amanhã” a liderar as pesquisas no Google, assim como o “Euro 2020”, campeonato europeu de futebol que a covid-19 adiou para este ano, e o “Sporting”, que se sagrou campeão nacional 19 anos depois.

Carlos Rodrigues

A completar o top dez de temas mais procurados no motor de busca, encontramos ainda os “Censos 2021”, a “Liga NOS”, “Marília Mendonça”, “Certificado digital”, “Benfica”, “Maria João Abreu”, e “Porto”.

Entre as questões mais pesquisadas em 2021, os temas são também diversos, embora dominados pela pandemia. Num ano em que a vacina chegou e que as três modalidades do certificado digital entraram em vigor, muitos procuraram saber “Como obter o Certificado Digital COVID” ou “Como agendar a vacina COVID-19”. Dúvidas surgiram também com a chegada do IVAucher e do AUTOvoucher, tendo levantado a questão: “Como funciona o IVAucher?” e “Como aderir ao AUTOvoucher?”.

Europa Press News

Mas há também outras curiosidades gerais que foram pesquisadas e que estão associadas a acontecimentos que marcaram 2021, como as eleições presidenciais no arranque do ano e as eleições autárquicas, no passado mês de setembro. Através do Google, muitos quiseram “Saber onde votar?” ou “Como votar antecipadamente”.

“Como ganhar dinheiro no TikTok”, uma rede que ganhou ainda mais popularidade com a pandemia, “Como fazer jejum intermitente”, ou “Como cozer camarão”, foram outros dos temas que suscitaram interesse aos internautas.

AaronP/Bauer-Griffin

Entre os protagonistas internacionais, que estiveram na liderança das pesquisas, o destaque vai para "Christian Eriksen”, o internacional dinamarquês que sofreu uma paragem cardíaca no jogo de estreia no Euro 2020 frente à Finlândia; “Alec Baldwin”, o ator e realizador norte-americano que foi notícia pelo disparo acidental durante as gravações de uma cena do filme "Rust"; e para, "Valentino Lázaro”, o reforço que chegou este verão à Luz emprestado pelo Inter.

MEGA

Por cá, o ator "Rogério Samora", que sofreu um sofre paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela Amor Amor, da SIC, lidera as pesquisas, seguido pelo pequeno “Noah”, o menino de dois anos que esteve mais de 30 horas desaparecido. A fechar o top 5 encontramos ainda “Tony Carreira”, que em junho deste ano sofreu um enfarte do miocárdio; “Luís Filipe Vieira”, o ex-presidente do Benfica que foi detido no âmbito do processo Cartão Vermelho; e “Marisa Matias”.

NurPhoto

São também muitas as perdas pesquisas no Google, com destaque para a cantora brasileira “Marília Mendonça”, que morreu recentemente num acidente aéreo, para a atriz “Maria João Abreu”, que morreu aos 57 anos devido a um aneurisma, e para a morte do músico brasileiro “MC Kevin”. Também a morte do guarda-redes da seleção nacional de andebol, “Quintana”, do antigo Presidente “Jorge Sampaio”, do antigo internacional português “Neno”, do fadista “Carlos do Carmo” que, recorde-se, morreu no primeiro dia deste ano, do antigo ministro socialista “Jorge Coelho”, e do ator “Igor Sampaio”, constam entre os falecidos mais pesquisados.

Vivien Killilea

A fechar, destaque ainda para as séries sensação do ano. Falamos, por exemplo, de “Squid Game”, a série sul-coreana que se tornou no maior lançamento de sempre da Netflix, “Bridgerton”, que retrata a aristocracia no tempo da regência britânica, e “Lupin”, série que estreou no início de 2021 inspirada nas aventuras de um cavalheiro ladrão criado por Maurice Leblanc em 1905.