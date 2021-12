O secretário-geral do Partido Socialista (PS) anunciou, esta quarta-feira, o arranque da iniciativa "Confie no Futuro". Um site que pode visitar, a partir de hoje, para deixar "ideias, propostas e sugestões para um país melhor". O objetivo é terminar com "uma grande convenção nacional de onde possa sair o próximo programa de governo".

Depois de "seis anos de muitos desafios, em que o país cresceu, perseverou e progrediu", o momento agora, diz o secretário-geral do PS, António Costa, é de "prosseguir, no caminho certo", e para isso "é essencial" o contributo de todos.

Num vídeo partilhado na página do PS no Facebook, o secretário-geral socialista afirma que "as próximas eleições são seguramente as mais importantes que tivemos nos últimos anos. São decisivas para dotar o país de estabilidade, que nos permita unirmo-nos no combate à pandemia, que não perturbe o processo de recuperação económica e social, e que não desperdice a oportunidade extraordinária que dispomos com os recursos que solidariamente a União Europeia colocou à nossa disposição".

"É por isso fundamental mobilizar o conjunto da sociedade portuguesa, ouvi-la, perceber as suas preocupações, as prioridades, e neste momento, em que temos de reler o programa de governo que apresentámos, ter em conta a sua opinião, a opinião de todos, de forma a podermos ter um programa de governo, que obviamente não repita o que já foi feito, que dê força àquilo que é necessário continuar, mas também que dê novas respostas aos novos problemas que em particular esta pandemia veio tornar mais evidentes ou inadiáveis", pede Costa.

Neste sentido, prossegue, o PS decidiu organizar um "conjunto de audições, de debates, em todo o país, em cada concelho, em cada distrito", com o objetivo de terminar "numa grande convenção nacional de onde possa sair o próximo programa de governo".

"Agradeço a todos a vossa participação e aguardo com muito interesse as vossas propostas e as vossas sugestões. Bom trabalho", concluiu.

Para saber mais ou dar o seu contributo para esta iniciativa do PS, aceda aqui.

