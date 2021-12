A duas semanas do Natal, muitos portugueses iniciam uma corrida aos supermercados. O bolo-rei não pode faltar na ceia natalícia, mas este ano o produto estará dois euros mais caro.

Numa pastelaria do Porto, as encomendas de bolo rei começaram em novembro e já conta com mais de 100 pedidos.

Devido à pandemia, os clientes estão preocupados em reter a encomenda até ao dia de Natal.

Este produto está mais caro este ano devido ao aumento do preço de 15% a 40% das matérias-primas.