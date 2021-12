Federação de dadores de sangue faz apelo urgente

A Federação Portuguesa de Dadores de Sangue apela à necessidade urgente de se aumentar as reservas para evitar falhas no Natal e no fim de ano.

As habituais quebras nesta altura do ano estão a ser agravadas pelo combate à pandemia.

O número crescente de infeções por covid-19, o número de pessoas isoladas e a preocupação com a nova variante estão a causar impacto na disponibilidade dos dadores.

Diz a associação que as reservas de sangue destinadas a cirurgias e situações de emergência já são motivo de preocupação.

