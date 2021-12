Homem dado como desaparecido na segunda-feira encontrado em Boticas

O homem residente em Vila do Conde que estava desaparecido desde segunda-feira foi "encontrado com vida" na noite de quarta-feira em Boticas, Vila Real, disse à Lusa fonte da GNR daquele distrito.

O alerta para o desaparecimento foi dado na segunda-feira, em Vila do Conde, pela sua família.

Segundo a mesma fonte, o homem foi encontrado por uma patrulha da GNR às 20:45 de quarta-feira.

"A patrulha abordou um indivíduo que estava a circular por um lugar de Boticas, depois de ter achado estranha a forma como ele circulava. Constatou-se depois que era um homem que tinha sido dado como desaparecido em Vila do Conde (distrito do Porto)", disse.

Na quarta-feira, explicou, "as buscas foram alargadas à zona de Cabeceiras de Basto", distrito de Braga, "uma vez que foi encontrado o [seu] automóvel por populares", junto à praia de Gondães.

De acordo com a GNR, o homem de 47 anos, residente em Vila do Conde e com "problemas psiquiátricos", já tinha desaparecido outras vezes.