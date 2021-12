Marcelo elogia Ferro Rodrigues pela "notável presidência" da Assembleia da República

O Chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, elogia esta quinta-feira Eduardo Ferro Rodrigues pela "notável presidência" da Assembleia da República, numa intervenção na Sala do Senado, num momento em que o parlamento já se encontra dissolvido.

O Presidente da República, que falava na cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2020, dirigiu-se no início do seu discurso a Ferro Rodrigues, antigo secretário-geral do PS, que decidiu não se recandidatar a deputado nas eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

"É para vossa excelência, senhor Presidente, a minha primeira palavra, nesta que é porventura a derradeira vinda a esta casa antes do termo de funções de vossa excelência em 2022, para dizer da honra que foi poder acompanhar de muito perto a notável presidência de vossa excelência num período tão conturbado como foi o dos últimos anos da vida nacional, marcados pela maior pandemia deste século, mobilizando todos os órgãos de soberania para uma frente conjunta e uma acrescida primazia às exigências do interesse nacional", declara o Presidente da República.

Desde a assumiu a chefia do Estado, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa manteve uma relação próxima com Ferro Rodrigues, que preside à Assembleia da República desde 2015, e que apoiou a sua recandidatura nas eleições presidenciais de janeiro deste ano.

No domingo, o Presidente da República decretou oficialmente a dissolução do Parlamento e a marcação de eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro, que anunciara ao país a 4 de novembro, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

Nos termos da Constituição, no período em que o Parlamento se encontra dissolvido, funciona a Comissão Permanente da Assembleia da República, composta pelo Presidente, pelos Vice-presidentes e por deputados indicados por todos os partidos, de acordo com a respetiva representatividade parlamentar.

