PSD: distrital de Faro diz que elaboração de listas para legislativas foi "oportunidade desperdiçada"

O presidente da distrital de Faro do PSD, Cristóvão Norte, diz que a elaboração das listas do partido para as legislativas foi uma oportunidade perdida.

Cristóvão Norte lamenta a não abertura da lista à sociedade civil e acusa a direção de afunilar o PSD.

"O presidente do partido afunila o partido, não permite a livre tradução do que é a riqueza do partido as listas", afirma.

Listas de candidatos a deputados do PSD aprovadas

O Conselho Nacional do PSD aprovou as listas de candidatos a deputados, apesar das críticas na reunião sobre a exclusão de muitos nomes.

De acordo com fontes presentes na reunião, as listas foram aprovadas com 67 votos a favor, 21 contra e seis abstenções.

Desta forma, as listas foram aprovadas com 71% de votos favoráveis, um valor um pouco abaixo do que aconteceu há dois anos.

Em 2019, quando mais de metade dos então deputados (55%) não entrou nas listas às legislativas, o Conselho Nacional aprovou-as com 74% de votos favoráveis (80 a favor, 18 contra e 10 abstenções).

O congresso do partido, agendado para 17, 18 e 19 e dezembro, não irá acontecer na FIL, em Lisboa, como estava previsto, mas sim em Santa Maria da Feira.

