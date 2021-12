Profissionais de saúde dizem que reforço no SNS não chega

O Serviço Nacional de Saúde vai ser reforçado com mais 745 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o Governo. Um investimento que, segundos os profissionais do setor, não chega para conter a dívida e melhorar as condições de atendimento e trabalho.

Deste montante, 630 milhões de euros são para os hospitais e os restantes 115 destinam-se às Administrações Regionais.

O Ministério da Saúde recorda que, em agosto, já tinha sido feito outro reforço de 350 milhões de euros e que, só este ano, estes valores somados são mais de mil milhões de euros.

Reformular o SNS e centrar nele os meios que fogem todos os dias para o setor privado é uma das soluções apontada pelos profissionais de saúde.

Saiba mais: