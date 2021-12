Atropelamento mortal com carro de Eduardo Cabrita: motorista e ex-ministro dizem ter visto a vítima

O antigo ministro da Administração Interna pode vir a ser obrigado a ir a tribunal no caso do atropelamento mortal de um trabalhador. O motorista de Eduardo Cabrita e a família da vítima vão pedir a instrução do processo. Eduardo Cabrita e o seu motorista afirmam terem visto a vítima na estrada.

O código da estrada refere que quando uma figura do Estado vai no banco de trás, o veículo segue em serviço urgente e há regras que podem ser quebradas.

Em caso de acidente, cabe à "entidade com competência de direção, tutela ou superintendência sobre o condutor" que tem de responder.

No entender dos advogados da família da vítima e do motorista acusado de homicídio por negligência que o Estado, na pessoa do antigo ministro, Eduardo Cabrita, quem tem de responder pelo atropelamento mortal na A6.

O processo, consultado pela SIC na quinta-feira, indica que o acidente aconteceu "alguns metros do local em que se encontrava a carrinha de sinalização".

Através de um esclarecimento por escrito, Eduardo Cabrita insiste que "nunca viu nenhuma sinalização de trabalho ou trabalhos em curso no local do acidente, nem se apercebeu de qualquer carrinha a sinalizar os trabalhos na berma".

Depois do acidente foram ouvidas 11 testemunhas , incluindo todos os elementos da comitiva do Governo e os colegas de trabalho da vítima.

O antigo ministro "não deu qualquer indicação quanto à velocidade a que o carro ia nem sobre a urgência em chegar ao destino".

Afinal, Eduardo Cabrita, autointitulado "passageiro", afirma que viu a vítima na estrada.

O antigo ministro escreve que "o condutor infletiu o veículo para a direita, fez sinais sonoros de aviso ao peão e reduziu a velocidade do veículo".

As declarações do antigo ministro coincidem com as do motorista, que também refere ter travado e buzinado quando avistou Nuno Santos na estrada.

A 163 quilómetros por hora o acidente foi inevitável. Contudo, a GNR diz que a travagem não deixou qualquer marca.

