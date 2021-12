Covid-19: mais farmácias aderiram aos testes comparticipados

A lista de farmácias e laboratórios que aderiram ao regime excecional de comparticipação continua a aumentar. São agora 844 (mais 32) as farmácias e 271 os laboratórios onde é possível realizar testes rápidos de antigénio (TRAg), informou esta sexta-feira o Instituto Nacional Ricardo Jorge (INSA).

"À data, os TRAg de uso profissional comparticipados podem ser realizados em 271 laboratórios e 844 farmácias aderentes", lê-se no comunicado publicado hoje, e que salienta que esta é uma "lista dinâmica, que se encontra em expansão à medida que mais estabelecimentos" aderem.

Aceda aqui à lista atualizada

Recorde-se que, desde o passado dia 19 de novembro, os testes voltaram a ser gratuitos devido ao agravamento da situação epidemiológica, com o aumento de casos positivos e de internamentos.

Também a chegada da nova variante Ómicron obrigou à adoção de novas regras e impôs a obrigatoriedade da apresentação de teste negativo, por exemplo, no acesso a lares e nas visitas a utentes hospitalizados, bem como em grandes eventos culturais ou desportivos, e discotecas. Uma medida que se aplica mesmo a pessoas com a vacinação completa contra a covid-19.

O valor da comparticipação também aumentou, no início deste mês, passando de dez para 15 euros, "no âmbito do regime excecional de comparticipação" que entrou em vigor em julho deste ano, tendo sido interrompido em outubro, mas desde o passado dia 19 de novembro regressou.

Saiba mais