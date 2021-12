DGS já publicou parecer sobre vacinação de crianças

O parecer da Comissão Técnica de Vacinação (CTVC) contra a covid-19 que recomendou à Direção-Geral da Saúde (DGS) a vacinação de crianças entre os cinco e os 11 anos foi publicado, esta sexta-feira.

A divulgação acontece depois de a DGS ter sido criticada, nomeadamente por partidos políticos, por não publicar o parecer técnico em que se baseou para recomendar a vacinação de crianças.

No documento lê-se que, a CTVC "recomenda a vacinação prioritária das crianças com 5 a 11 anos com comorbilidades consideradas de risco para COVID-19 grave", e que, "com base nos dados disponíveis, a avaliação de risco-benefício é favorável à vacinação universal das crianças com 5 a 11 anos".

Ainda assim, o parecer do grupo de peritos também assinala que "poderá ser prudente aguardar por mais evidência científica antes de ser tomada uma decisão final de vacinação universal deste grupo etário", mas, vinca, "consideramos que este grupo de trabalho é constituído por elementos com experiência para avaliar os benefícios e os riscos da vacinação para a saúde da criança".

Vacinação de crianças arranca dia 18 de dezembro

A divulgação do parecer surgiu em simultâneo com o anúncio do calendário da vacinação de crianças entre os cinco e os 11 anos. Em conferência de imprensa, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde revelou que vai arrancar no fim de semana de 18 e 19 de dezembro, na faixa etária dos 11 aos 10 anos, descendo progressivamente até aos 5 anos (22 e 23 de janeiro).

"A 18 e 19 de dezembro serão vacinadas as crianças de 11 e 10 anos, podendo também ser vacinadas algumas de 9 anos. A 6, 7, 8 e 9 de janeiro - quinta, sexta-feira, sábado e domingo - serão vacinadas crianças entre os 9 e os 7 anos", e nos dias 15 e 16 de janeiro será a vez da faixa etária dos 6 e aos 7 anos, e, por fim, a 22 e 23 de janeiro, as crianças de 5 anos.

"Entre 5 de fevereiro e 13 de março" serão administradas as segundas doses, "altura em que ficará o esquema vacinal completo para esta faixa etária", estima o Governo.

