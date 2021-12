Detida mãe de gémeos recém-nascidos encontrados mortos em Cascais

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, informa esta sexta-feira que "procedeu à identificação e detenção fora de flagrante delito de uma mulher, de nacionalidade estrangeira", por existirem "fortes indícios" da prática de dois crimes de homicídio qualificado e de um crime de profanação de cadáver.

As vítimas são "duas crianças recém-nascidas, uma do sexo feminino e outra do sexo masculino" que, recorde-se, foram encontradas mortas "no interior de uma residência em Cascais".

Um deles "dentro de um saco de lixo e outro em cima de uma cama", revelou fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local, tendo o caso passado depois para a tutela da Judiciária.

Os crimes terão ocorrido "logo após o parto, na residência da arguida, na madrugada de 4 de dezembro de 2021", informa a PJ.

A mulher, cidadã brasileira de 33 anos, será agora sujeita a interrogatório judicial para aplicação de medida de coação adequada.