Processo contra construtor civil extinto por negligência da autarquia de Vila Real

A Câmara Municipal de Vila Real deixou passar um prazo no tribunal e viu um processo contra um construtor civil ser extinto por negligência, contudo, garante que não perdeu o caso e vai avançar com uma nova ação para exigir o pagamento dos prejuízos causados pela queda de uma grua, há três anos, num campo de futebol.

Cinco meses depois da queda da grua no Campo de Futebol do Calvário, a Câmara Municipal de Vila Real decidiu avançar com o caso para tribunal.

A empresa de construção responsável pelo equipamento não tinha assumido os prejuízos provocados pelo mau tempo na bancada e no relvado sintético em novembro de 2018, com a autarquia a exigir responsabilidades.

A ação judicial acaba agora por ser extinta pelo Tribunal de Vila Real porque o município deixou esgotar o prazo de seis meses para indicar um advogado, de forma a substituir o anterior representante legal, que morreu.

Segundo a sentença a que o Jornal de Notícias teve acesso, houve negligência da Câmara Municipal por não ter promovido o andamento do processo e não ter apresentado nenhuma justificação, o que constitui uma situação de desinteresse.

Em comunicado, a autarquia de Vila Real alega que só teve conhecimento da decisão do tribunal e do alegado erro pela comunicação social.

Pede esclarecimentos à empresa de advogados, a nova representante do município, que assume a falha mas garante que nada está perdido.

A autarquia deverá avançar com uma nova ação a exigir o pagamento das obras no Campo do Calvário, no valor de cerca de 300 mil euros, e diz que a extinção deste processo não representa qualquer prejuízo ou perda de direitos.

O certo é que o caso já se arrasta há três anos e o desfecho não estará para breve.

SAIBA MAIS