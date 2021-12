O IPO de Lisboa precisa de doações de sangue para transfusões. Desde o início do ano até ao final do mês de novembro foram transfundidas no Instituto cerca de 3.340 pacientes.

O banco de sangue do IPO de Lisboa não está vazio, mas precisa de estar mais preenchido, a necessidade de renovação do stock é permanente.

O IPO tem uma lista de dadores que chegam aos 3.804, mas apenas 3.363 é que concretizam a doação.

