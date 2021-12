Universidade do Minho garante acompanhamento psicológico a vítimas de assédio sexual

A Universidade do Minho lançou esta semana um conjunto do medidas para prevenção e combate ao assédio e importunação sexual dentro das instalações.

As novas orientações surgem semanas depois de terem sido conhecidos dezenas de casos de assédio dentro da Academia e numa das residências universitárias, que levaram ao afastamento de um funcionário.

Do pacote de medidas anunciadas esta quinta-feira pela Universidade, faz parte o acompanhamento psicológico dos alunos vítimas de assédio, "assegurando rapidez na resposta e sigilo absoluto", garante a instituição. O serviço será prestado por profissionais qualificados após um acordo com a Associação de Psicologia (APsi-UMinho), da Escola de Psicologia da Universidade do Minho.

Foi também criado um endereço eletrónico para onde devem ser enviadas denúncias (crise-APsiUMinho@apsi.uminho.pt).

Para além do acompanhamento psicológico, a Universidade criou um "Grupo de Missão para a Elaboração de Orientações de Prevenção e Combate ao Assédio", constituído por professores, funcionários e alunos, que deverá apresentar ao Reitor, até dia 15 de janeiro, um conjunto de orientações que contribuirão para a Estratégia para a Prevenção e o Combate ao Assédio.

