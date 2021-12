Arrancou na sexta-feira a 80.ª edição do Circo de Natal no Coliseu do Porto, que celebra também 80 anos. O espetáculo está em cena até ao dia 2 de janeiro.

A organização promete uma viagem interplanetária para toda a família e com todas as regras de segurança.

Para quem tem o certificado de vacinação o teste não é necessário. Para menores de 12 anos a máscara não é obrigatória.