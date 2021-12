Detenção de Rendeiro: advogado na África do Sul acredita que autoridades serão sensíveis ao perigo de fuga

José Nascimento, advogado na África do Sul, acredita que as autoridades locais vão ser sensíveis ao perigo de fuga de João Rendeiro e explica os próximos passos judiciais.

João Rendeiro foi detido este sábado, na África do Sul. O ex-presidente do Banco Privado Português foi detido em Durban, no Forest Boutique Guest House, uma unidade hoteleira da cidade portuária situada na costa leste do país. A detenção resultou de uma ação conjunta da Polícia Judiciária com as autoridades sul-africanas.

João Rendeiro estava escondido em parte incerta depois de ter sido condenado em setembro no caso BPP.

Fonte da Polícia sul-africana disse à Lusa que "já estava sob nossa vigilância e assim que a necessária documentação chegou prendemos este indivíduo, esta manhã, em Umhlanga Rocks, norte de Durban", disse o porta-voz do comissário nacional da polícia sul-africana Vishnu Naidoo.

O porta-voz policial sul-africano adiantou que o ex-banqueiro, sobre quem pendia um mandado de detenção internacional, encontra-se detido numa esquadrada da polícia, em Durban, e comparecerá no Tribunal da Magistratura de Durban na segunda-feira como parte do processo de extradição.

