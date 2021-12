Detenção de Rendeiro “ajuda a que os cidadãos estabeleçam confiança com a Justiça”

A ministra da Justiça diz que a Polícia Judiciária cumpriu de forma exemplar a missão de encontrar João Rendeiro. O trabalho das autoridades policiais tem sido elogiado desde que foi tornada pública a detenção do ex-banqueiro.

Nas horas que se seguiram ao anúncio da detenção, o mérito da PJ foi amplamente destacado.

Ao Expresso, Francisca Van Dunem elogiou o trabalho dos inspetores ao dizer que a missão de deter João Rendeiro foi conseguida de forma exemplar.

Há quem veja o bom trabalho da PJ como uma forma de restabelecer a imagem da justiça, que neste processo ficou manchada por não ter conseguido evitar a fuga do ex-banqueiro.

As boas relações de Portugal com a África do Sul devem ainda ajudar a que o próximo passo, a extradição, seja igualmente bem dado.

Os elogios estenderam-se também às autoridades da África do Sul e ao serviço de investigação criminal de Angola.

SAIBA MAIS: