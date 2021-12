João Rendeiro detido na África do Sul

EM ATUALIZAÇÃO

João Rendeiro foi detido na África do Sul. A SIC sabe que o ex-presidente do Banco Privado Português foi detido esta madrugada, na sequência de uma ação conjunta da Polícia Judiciária com as autoridades sul-africanas.

João Rendeiro estava escondido em parte incerta depois de ter sido condenado no caso BPP. Foi emitido um mandato de busca internacional.

Há duas semanas, o ex-banqueiro garantiu que só voltaria a Portugal se fosse ilibado ou com um indulto do Presidente da República.

Está marcada uma conferência de imprensa da PJ para as 9:30, onde serão dados mais detalhes sobre a detenção.

João Rendeiro, que em 28 de setembro foi condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por crimes de burla qualificada, estava no estrangeiro e em parte incerta, fugido à justiça.



As autoridades portuguesas já tinham emitido dois mandados de detenção, europeu e internacional, para o antigo presidente do BPP, para que o ex-banqueiro cumpra a medida de coação de prisão preventiva.



Num artigo publicado no seu blogue Arma Crítica, João Rendeiro escreveu que não pretendia regressar a Portugal por se sentir injustiçado e vai recorrer a instâncias internacionais, avançando ter pedido ao advogado para comunicar a decisão à justiça portuguesa e diz que se tornou "bode expiatório de uma vontade de punir os que, afinal, não foram punidos".



Entretanto, os ex-administradores do BPP Salvador Fezas Vital e Fernando Lima, também condenados a penas de prisão, ficaram proibidos de se ausentarem para o estrangeiro, tendo contribuído para este agravamento das medidas de coação a fuga de João Rendeiro.



O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, aconteceu em 2010, já depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa.



O BPP originou vários processos judiciais, envolvendo crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática, assim outro um processo relacionado com multas aplicadas pelas autoridades de supervisão bancárias.

