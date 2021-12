Ao fim de quase três meses em fuga, João Rendeiro foi detido este sábado na Africa do Sul. O ex-banqueiro estava no país com autorização de residência conseguida através de um mecanismo semelhante aos vistos gold.

João Rendeiro estava escondido num hotel de luxo na cidade de Durban e ficou surpreendido com a chegada das autoridades. Será interrogado na segunda-feira e Portugal vai pedir que seja extraditado para cumprir pena de prisão numa cadeia nacional.

A Polícia Judiciária explica que Rendeiro usava meios altamente complexos para se proteger e que não circulava livremente.

