Campanha da azeitona em risco no Alentejo pela falta de armazenamento

A colheita de azeitona no Altentejo está a ser prejudicada pela falta de armazenamento. As unidades de receção do bagaço de azeitona estão no limite, o que levou alguns pequenos produtores a travar os trabalhos.

O alerta foi dado pela União de Cooperativas Agrícolas do Sul há exatamente dois anos. Este ano, as unidades de receção atingiram praticamente o limite da capacidade de armazenamento.

As fábricas não conseguem acompanhar o ritmo de crescimento da produção de azeitona e o problema começa a afetar a campanha da azeitona em alguns pequenos produtores.

Uma das solução seria a ampliação das unidades já existentes ou investir em novas fábricas de receção do bagaço.

Este ano prevê-se uma produção recorde de 180.000 toneladas de azeite, a falta de capacidade de armazenamento das unidades pode paralisar a campanha da azeitona na região.

