Despiste de um motociclo provoca um morto em Alcobaça

O despiste de um motociclo no Itinerário Complementar 2 (IC2), na Benedita, no concelho de Alcobaça, provocou este domingo um morto, informou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu pelas 14:51, na localidade de Venda da Rega, na freguesia da Benedita, concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Leiria acrescentou à Lusa que a vítima mortal tem 29 anos e que a estrada está condicionada.

Às 16:09, o trânsito realizava-se de forma alternada, adiantou a GNR.

No local estiveram dez operacionais, apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários da Benedita, autoridades e INEM, adiantou o CDOS.