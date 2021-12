Há 15 anos, seis pescadores morriam a 50 metros da praia da Nazaré enquanto esperavam por socorro.

O naufrágio do "Luz do Sameiro" desencadeou uma onda de indignação e revolta que levou a uma mudança no sistema de socorro.

Na reportagem especial lembramos a tragédia e o que mudou na protecção aos homens do mar.