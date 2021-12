A cada 40 minutos, uma pessoa morre devido a doenças respiratórias

O relatório do Observatório Nacional revela que, em 2019, as doenças respiratórias não-covid-19 mataram 36 pessoas por dia. Entre as doenças estão pneumonias, cancro do pulmão e doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). Os especialistas recomendam o reforço da vacinação.

A cada 40 minutos morre uma pessoa devido a doenças do foro respiratório. A cada hora, o peso económico é de 400 mil euros.

Os números presentes no relatório, que foi divulgado esta segunda-feira, são avassaladores: no total, morreram 13.305 pessoas em 2019, o que significa que, por dia, 36 pacientes perderam a vida.

Só as pneumonias foram responsáveis por 5.799 mortes, ou seja 16 óbitos por dia. Segue-se o cancro do pulmão que matou 4.321 pacientes e a DPOC – muito relacionada com o consumo de tabaco – que registou 2.842 óbitos.

Este balanço leva os especialistas a recomendar o reforço da vacinação gratuita contra a pneumonia a todos os que têm mais de 65 anos.

Em 2020, a pandemia ocupou o mundo e desviou as atenções para outras doenças. No entanto, a covid-19 mostrou a relevância do planeamento e da prevenção.

O relatório do Observatório Nacional de Doenças Respiratórias confirma que as doenças respiratórias são das principais causas de mortalidade e morbilidade em Portugal e no mundo.