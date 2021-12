As tradições natalícias do interior de Portugal

A população do interior do país empenha-se, nesta altura do ano, em criar iniciativas para atrair turistas. São exemplos a árvore de crochet em Medelim, Idanha-a-Nova, a decoração da aldeia de Cabeça, em Seia, e o presépio gigante no Sabugal.

Sabugal, no distrito da Guarda, convida a visitar o presépio natural, este ano montado dentro do castelo da cidade.

O trabalho resulta do empenho de funcionários da autarquia.

Estende-se por 1.100 metros quadrados e ganha dimensão com várias toneladas de troncos de castanheiros e centenas de figuras de cerâmica que contam os episódios do nascimento de Jesus.

Em Medelim, concelho de Idanha-a-Nova, Maria de Fátima é autora de 40 dos cerca de 800 quadrados em crochet que dão forma à árvore de Natal exposta na entrada da aldeia.

A ideia foi da junta de freguesia acolhida com entusiasmo pela população, tudo feito à mão.

A simplicidade do trabalho que representa o espírito de comunidade tornou-se ponto de atração turística em Medelim nesta quadra festiva.

Cabeça, no concelho de Seia é local de paragem obrigatória.

Desde há nove anos que por esta altura a decoração é feita pelos habitantes da aldeia.

Ruas de pedra ganham beleza com os tons da época nesta aldeia de montanha, que se prepara para receber os visitantes com várias iniciativas programadas.