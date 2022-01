Herdeiros de Almerindo Marques poderão ter de entregar património do ex-gestor ao Estado

Os herdeiros de Almerindo Marques poderão vir a ser obrigados a entregar ao estado o património deixado pelo antigo presidente da Estradas de Portugal. O antigo gestor, que morreu no início deste mês, não chegou a ser acusado no processo das PPP, mas o Ministério Público aponta-lhe responsabilidades nos prejuízos provocados ao Estado.

Já estava bastante doente quando aceitou falar com o Ministério Publico. Ouvido em meados de abril de 2019, Almerindo Marques disse que o Estado cometeu erros no negócio das parcerias público-privadas, ficando refém das exigências das empresas rodoviárias.

Mas o Ministério Público entende que Almerindo Marques foi também responsável pelos prejuízos causados aos cofres públicos.

A acusação diz: "Almerindo da Silva Marques faleceu no decurso do inquérito, (...) pelo que se extinguiu, (...), a respetiva responsabilidade criminal".

"Não obstante, relativamente ao património deixado (...) mantém-se a responsabilidade patrimonial pelas vantagens geradas (...)".

Ou seja, os herdeiros poderão ser obrigados a entregar a herança.

Segundo as contas da acusação, Almerindo Marques será responsável de forma solidária por mais de 2 mil 345 milhões de euros. Mas a verba que o Ministério Público entende que deve ser restituída ao estado pode rondar os 3 mil 362 milhões de euros. Valor que, segundo a acusação, deve ser paga solidariamente pelo património de Almerindo Marques, pelos três arguidos acusados: Paulo Campos e Costa Pina, ex-secretários de Estado do Governo de José Sócrates, e Rui Manteigas, ex-diretor da área de concessões da empresa Estradas de Portugal. Estão acusados do crime de participação económica em negócio e pelas concessionárias e respetivos representantes das mesmas.

A acusação deixou cair as suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, o que impede a responsabilização criminal das concessionarias que vão responder apenas por responsabilidade cível.

