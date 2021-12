Francisca Van Dunem recusou esta segunda-feira comentar a detenção do ex-banqueiro João Rendeiro. Depois de participar num evento da PSP, Van Dunem disse que não queria misturar as pastas porque estava ali "na qualidade de ministra da Administração Interna".

João Rendeiro foi detido este sábado na África do Sul, no âmbito dos mandados emitidos pelas autoridades judiciais portuguesas. O ex-banqueiro foi detido em Durban, no Forest Boutique Guest House, uma unidade hoteleira de luxo da cidade portuária situada na costa leste do país.

Foi presente esta segunda-feira a um juiz, mas a defesa de João Rendeiro pediu o adiamento da audiência e o ex-banqueiro vai ser ouvido apenas amanhã. Foi solicitada a libertação sob fiança, pedido que a acusação vai contestar.

