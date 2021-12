Ministério Público da África do Sul vai pedir que João Rendeiro aguarde pela extradição na cadeia

O Ministério Público sul-africano vai pedir ao tribunal que João Rendeiro aguarde pela extradição na cadeia. A defesa pede que seja libertado sob o pagamento de uma fiança.

O ex-presidente do BPP esteve, esta segunda-feira de manhã no tribunal. Foi identificado, mas, como nos conta o enviado especial da SIC na África do Sul, Diogo Torres, João Rendeiro só vai ser interrogado na terça-feira e, por isso, voltou para a prisão de Westville, em Durban.

João Rendeiro foi detido no sábado num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

