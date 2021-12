Pai Natal visita escolas e jardins de infância no concelho de Gaia

No concelho de Vila Nova de Gaia, o Pai Natal e os duendes visitam crianças nos jardins de infância e nas escolas do ensino básico. Ao todo, são mais de 100 escolas e 17 mil crianças que vão receber a visita do Pai Natal.

A alegria paira no ar: as crianças já escreveram as cartas com os pedidos de presentes para entregar diretamente ao Pai Natal ou aos seus ajudantes.

Desde o dia 6 de dezembro que esta equipa percorre as 106 escolas do concelho. A iniciativa aconteceu pela primeira vez no ano passado e foi um sucesso.

Os presentes começam a ser distribuídos pelas escolas esta segunda-feira.