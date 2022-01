Sindicato denuncia surto com 30 casos na fábrica de conservas Ramirez, empresa nega

O Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB) partilha, esta segunda-feira, a preocupação dos trabalhadores das Conservas Ramirez, em Matosinhos, com o aumento do número de casos positivos entre os funcionários. Uma informação que a empresa desmente.

Em comunicado enviado à redação da SIC Notícias, o SINTAB diz ter recebido hoje a informação de que o número de casos confirmados na fábrica de conservas, que "emprega cerca de 200 pessoas, sobretudo mulheres", é "já superior a 30".

Apesar de o surto terá sido identificado "há cerca de duas semanas", vários trabalhadores denunciam que "ao invés de terem sido promovidas medidas de contenção, alguns quadros dirigentes [tenham optado] por participar nos habituais jantares de confraternização da quadra natalícia, de onde se desconfia ter resultado uma ainda maior potenciação do contágio generalizado".

"Se, na passada terça-feira, estavam identificados 12 casos positivos de contágio, a falta de medidas extraordinárias, e um novo jantar de Natal (já depois de se ter sinalizado o da semana anterior) rapidamente elevaram os números para mais de 30, ao dia de hoje", lê-se no comunicado.

Mas o SINTAB vai mais longe e refere que só esta segunda-feira, "com a anulação dos testes rápidos que a empresa ia fazer, e com o agendamento, para amanhã, de uma iniciativa de testagem universal com testes PCR, é que se identifica uma intervenção coordenada das autoridades de saúde".

Contactada pela SIC Notícias, a fábrica de conservas Ramirez nega várias informações. Começando por esclarecer que não realiza jantares de Natal desde 2018, refere que os casos positivos reportados, cerca de "cinco/seis apenas" podem estar associados a um "jantar de amigos, onde participaram alguns funcionários", e que pode ter tido "um impacto", nomeadamente no número de trabalhadores em isolamento profilático.

Ainda assim, o número total de positivos e pessoas em isolamento não representará mais de cerca de 15 pessoas afetadas. O que, garantiu fonte da empresa, não compromete a produtividade.

A mesma fonte assegura ainda que a empresa continua a cumprir "todas as medidas de proteção, nomeadamente o controlo da temperatura" para o acesso à fábrica.

O administrador da fábrica revelou, entretanto, em declarações à agência Lusa que estão confirmados 11 casos de covid-19. "Terá havido um jantar entre colegas e externos da empresa de uma determinada área que a administração desconhecia", disse Manuel Ramirez . Segundo o administrador, o surto foi detetado depois de um funcionário da conserveira ter apresentado sintomas, "situação que foi logo comunicada ao delegado de saúde" e que resultou na testagem dos 220 funcionários no dia 7 de dezembro.

"Foram detetados 11 casos de covid-19 e todas as pessoas estavam vacinadas", afirmou, acrescentando que os funcionários se "encontram bem". Manuel Ramirez disse ainda que a 9 de dezembro, os funcionários voltaram a realizar testes antigénio, não tendo sido detetado "nenhum caso.