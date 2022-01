Conferência Episcopal apela ao cumprimento das regras sanitárias durante as celebrações de Natal

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal apela, na tarde desta terça-feira, em Fátima, ao cumprimento das regras sanitárias durante as celebrações de Natal, face ao crescente número de infeções pelo coronavírus. Foi ainda revelado que, a 10 Janeiro, será conhecida a metodologia da Comissão Independente que vai estudar os abusos a menores na Igreja portuguesa.

Com o Natal a aproximar-se são esperados milhares de fiéis nas Igrejas e, com a situação pandémica a agravar-se, os bispos querem rigor no cumprimento das regras da Direção-Geral da Saúde.

Já depois das celebrações natalícias, o tom muda: a 10 de Janeiro, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, irá apresentar o método de trabalho.

Além da comissão independente, a nível interno, a Igreja portuguesa deverá concretizar, também no início do próximo ano, um Grupo Coordenador de apoio às várias comissões diocesanas de proteção de menores e adultos vulneráveis.

SAIBA MAIS