Marcelo promulga lei que prevê perda de mandato para eurodeputados que mudem de partido

O Presidente da República promulgou o decreto da Assembleia da República que prevê a perda de mandato para os eurodeputados que mudem de partido.

"O Presidente da República promulgou o Decreto da Assembleia da República que harmoniza a Lei Eleitoral para o Parlamento Europeu com as disposições em vigor na ordem jurídica portuguesa sobre perda de mandato de titulares de cargos eletivos", lê-se numa nota divulgado no portal da Presidência na Internet.