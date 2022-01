Os trabalhadores do Hospital da Cruz Vermelha em Lisboa estão em greve, tendo a concentração à porta da unidade iniciado às 7:00 e prolongando-se até ao final desta terça-feira.

Com uma adesão de cerca de 85%, mas salvaguardando os serviços mínimos, enfermeiros, auxiliares, profissionais dos serviços administrativos e de manutenção do Hospital da Cruz Vermelha em Lisboa estão em protesto contra o fim do Acordo de Empresa.

Um documento acordado entre trabalhadores e a administração há mais de 15 anos, e que agora vai deixar de ser aplicado, já que o Hospital da Cruz Vermelha se rege pela leis da hospitalização privada.

Em comunicado, o Hospital da Cruz Vermelha esclarece que a caducidade do Acordo o visou colocar no mesmo patamar da hospitalização privada

e entende que a caducidade do Acordo não implica a perde de direitos por parte dos trabalhadores.

Mas, a par do fim do Acordo de Empresa, os trabalhadores falam também em lutas mais antigas.

A administração do Hospital encomendou um estudo que estima que o fim do Acordo de Empresa irá gerar uma poupança para o hospital de 1 milhão de euros, mas trabalhadores e sindicatos insistem numa negociação das novas condições de trabalho.

