Caso Selminho: defesa de Rui Moreira chocada com “ataque” do Ministério Público

O Ministério Público pediu, esta quarta-feira, a perda de mandato de Rui Moreira e uma condenação com pena suspensa no caso Selminho. Já a defesa mantém que o presidente da Câmara do Porto nunca teve qualquer intervenção no processo e acusou o MP de atacar a honra de Moreira.

A leitura da decisão do coletivo de juízes está marcada para 21 de janeiro.

Durante oito anos, a Selminho não conseguiu resolver a questão dos terrenos na escarpa da Arrábida, mas tudo mudou, argumenta o Ministério Público, a partir do momento em que Rui Moreira assumiu a autarquia, em 2013.

Em 10 meses, foi assinado o acordo favorável à imobiliária da família do autarca.

Nas alegações finais, o procurador recordou todos os pormenores história e manteve a acusação que formulou em dezembro do ano passado. Defendeu a perda de mandato de Rui Moreira, acusado de prevaricação, e pediu uma condenação com pena suspensa.

Na resposta, a defesa foi particularmente dura: acusou o MP de "se deleitar a denegrir e ofender a honra de Rui Moreira", num ataque que classificou como "indescritível e violento". Salientou que nenhuma das 17 testemunhas ouvidas assumiu ter recebido instruções do autarca e voltou a defender que Moreira não teve qualquer intervenção no caso.

O julgamento que colocou Rui Moreira no banco dos réus começou a 16 de novembro. Na altura, o presidente da Câmara do Porto admitiu ter sido incauto ao assinar a procuração que deu origem a todo o processo.

Depois disso, foram ouvidas quase duas dezenas de testemunhas, entre elas Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa e antigo chefe de gabinete de Rui Moreira, e Guilhermina Rego, a vice da autarquia que assinou o acordo com a Selminho.

