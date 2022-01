Caso Selminho: leitura do acórdão marcada para 21 de janeiro

Nas alegações finais do julgamento do caso Selminho, o Ministério Público acusou o presidente da Câmara do Porto de prevaricação, por favorecer a imobiliária da família, da qual era sócio, em detrimento do município. A leitura do acórdão está marcada para 21 de janeiro do próximo ano.

No Tribunal de São João Novo, no Porto, a juíza presidente, Ângela Reguengo, anunciou a leitura do acórdão para as 14h30 de 21 de janeiro de 2022, após as alegações finais.

O procurador do Ministério Público pediu, esta quarta-feira, a condenação de Rui Moreira, com pena suspensa, pelo crime de prevaricação (punível com pena de prisão entre os 2 e os 8 anos) e pena acessória de perda de mandato.

Em causa está o alegado favorecimento da imobiliária da família (Selminho), da qual era sócio, em detrimento do município, no litígio judicial que opunha a autarquia à imobiliária, que pretendia construir um edifício de apartamentos num terreno na Calçada da Arrábida.

Nas alegações finais, o procurador Luís Carvalho sustentou que, desde 2005, houve uma "via-sacra da Selminho" para que fosse atribuída capacidade edificativa ao terreno em causa, sublinhando que, até à tomada de posse de Rui Moreira (2013) como presidente da Câmara do Porto, essa pretensão da imobiliária nunca foi "satisfeita" por parte do município.

"Durante oito anos, enfatizo, durante oito anos, houve sempre decisões de não atendimento às pretensões da Selminho", salientou o procurador.

Para o magistrado, a Selminho "conseguiu em 11 meses" - após a tomada de posse de Rui Moreira - o que não tinha conseguido durante oito anos, quer em sede de urbanismo, através da eventual alteração ou da revisão do Plano Diretor Municipal, quer nas ações judiciais que interpôs contra a autarquia.

Ainda segundo o MP, "os factos relacionados entre si" permitem concluir que a intervenção de Rui Moreira permitiu um "acordo totalmente favorável às pretensões da Selminho", acrescentando que o autarca "foi o responsável e quem beneficiou" do desfecho do litígio entre a imobiliária da sua família, da qual era sócio, e o município a que preside.

Rui Moreira, que marcou presença em todas as sessões de julgamento, que arrancou em 16 de novembro, assumiu em tribunal ter sido "incauto" ao assinar uma procuração a um advogado para representar o município no litígio que mantinha com a Selminho, sublinhando que o fez por indicação de Azeredo Lopes.

Saiba mais