Doação de óvulos: mulheres esperam 3 anos por resposta do banco público

As mulheres que pretendem engravidar têm de esperar em média 3 anos por uma resposta do banco público do Serviço Nacional da Saúde devido à falta de dadoras.

A doação não afeta a fertilidade e tem uma compensação financeira no público e no privado. A primeira condição para ser dadora é ter entre 18 e 33 anos e não ter nenhuma doença hereditária ou infeciosa. Seguem-se a marcação de testes genéticos e uma avaliação psicológica.

A taxa de infertilidade tem vindo a aumentar, em Portugal. Cerca de 15% dos casais em idade reprodutiva não conseguem ter filhos.