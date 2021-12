Estudo da Universidade Nova de Lisboa contraria queixas da população de Valongo sobre aterro

A Universidade Nova de Lisboa monitorizou, durante mais de um ano, os odores no aterro de Sobrado, em Valongo, e as conclusões do estudo, pedido pela Recivalongo, que gere o aterro, contrariam as queixas recorrentes da população e revelam que não há maus cheiros em 95% das medições.

Quem vive próximo do aterro queixa-se há muito do mau cheiro que tomou conta de Sobrado.

Este estudo da Universidade Nova de Lisboa vem agora deitar por terra essa perceção dos moradores.

Entre dezembro de 2019 e abril de 2021, foram feitas medições semanais em 18 pontos próximos do aterro, com recurso a um olfatómetro e a narizes calibrados, de uma equipa formada em Inglaterra em intensidade de odores.

84% das medições efetuadas com o nariz e 95% com olfatómetro não detetaram qualquer odor.

Foram avaliados diferentes odores, um acre com relação direta à gestão de resíduos e outro relativo a águas residuais.

Contudo, o cheiro dominante foi outro: o odor de queimadas mais frequente

O estudo teve em conta os ventos dominantes na localidade, que, por norma são de sudeste, ou seja, da vila para o aterro, mas há dias em que os ventos de norte trazem o incómodo, visível nas amostras.

Quem esteja mais perto do aterro em determinadas condições meteorológicas efetivamente pode sentir o cheiro de forma muito fraca ou fraca.

Este é o segundo estudo pedido pela Recivalongo.

O primeiro, divulgado em julho deste ano, avaliou a presença de insetos em Sobrado e concluiu que a maioria não representa problemas para a saúde pública.

A empresa que gere os resíduos desde 2007 em Valongo tem sido alvo de inúmeras críticas e de protestos da população, que pede mesmo o encerramento do aterro.