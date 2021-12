Marcelo promulga alargamento do luto parental para 20 dias

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quarta-feira o prolongamento da licença por falecimento de um filho para 20 dias.

"O Presidente da República promulgou hoje o diploma da Assembleia da República que alarga o período de faltas justificadas em caso de falecimento de descendente ou afim no 1.º grau da linha reta, alterando o Código do Trabalho", anunciou a Presidência da República no site oficial.