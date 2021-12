Ministério Público arquiva inquérito sobre ameaças a jornalistas em jantar-comício de Ventura

O Ministério Público informa, esta quarta-feira, que determinou o arquivamento do inquérito que investigava alegadas ameaças a jornalistas durante "um jantar-comício de candidatura presidencial". O caso refere-se a um evento que decorreu em janeiro deste ano, num restaurante em Braga, no âmbito da campanha de André Ventura.

"Fora denunciado ao Ministério Público um clima de intimidação aos jornalistas que cobriam tal acontecimento de campanha eleitoral, imputável aos apoiantes do candidato, denúncia que tivera por base diversos depoimentos de jornalistas, constantes de documento elaborado pela Comissão da Carteira Profissional do Jornalista", pode ler-se numa nota hoje publicada no site da Procuradoria-geral e Distrital do Porto (PGDP).

Considerando que poderiam estar em causa os crimes de "atentado à liberdade de imprensa, de dano ou dano qualificado, de ameaça, de injúria e de discriminação e incitamento ao ódio e à violência", o Ministério Público investigou as denúncias.

Porém, e conforme determinou "por despacho datado de 6.12.2021", considerou "não ser caso de deduzir acusação" e elencou várias razões para a decisão.

"O procedimento criminal pelos crimes de dano e de injúria depende de impulso processual dos ofendidos que não existiu", e apesar de assumir que foram proferidos "dizeres ameaçadores dirigidos aos jornalistas, não se logrou identificar de quem partiram".

Os factos indiciados também "não preenchem o tipo legal de crime de atentado à liberdade de imprensa", refere o Mistério Público, acrescentando ainda que as denúncias "não preenchem o tipo legal de crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência".

