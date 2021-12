População de Cabanas de Viriato protesta contra encerramento do centro de saúde

A população de Cabanas de Viriato e Carregal do Sal protestou na manhã desta quarta-feira à porta da extensão do centro de saúde. Com apenas um médico a tempo inteiro, os serviços têm estado encerrados.

Com apenas um médico a tempo inteiro e um segundo a tempo parcial, a população fala na quebra constante nos serviços de saúde, mais visível quando de junta o tempo frio e uma pandemia.

Em dia de manifestação, o centro de saúde atendeu utentes e abriu as portas, mas não se sabe como será nos próximos dias.