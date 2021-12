São precisos 17 mil litros de água para produzir um quilo de chocolate

A produção de papel de embrulho e de chocolates aumenta nesta altura do ano e tem uma pegada ecológica expressiva, sendo que, no caso do chocolate, são necessário 17 mil litros de água para produzir apenas um quilo.

Debaixo das árvores de Natal, os presentes fazem parte da decoração em muitas casas.

Muitos dos que são oferecidos têm uma pegada ecológica expressiva, como é o caso dos chocolates.

Para produzir um quilo deste doce, são necessários cerca de 17 mil litros de água, o equivalente ao que cada português consome, em média, em três meses a tomar banho, lavar os dentes e em tarefas domésticas.

A água, um recurso cada vez mais escasso, é também necessária na produção de papel de embrulho, que muitas vezes não é reutilizado e acaba no lixo.

O papel de embrulho mais brilhante resulta de uma mistura de vários materiais, o que impede que seja reciclado.

As opções mais amigas do ambiente passam por reutilizar o que já se tem em casa ou comprar materiais reciclados.

Quanto aos presentes, também eles podem ter mais ou menos impacto, dependendo sempre das escolhas de cada um.

Todos os produtos importados, à partida, têm uma pegada ecológica maior porque, no transporte ainda são utilizados, na grande maioria,

combustíveis fósseis.