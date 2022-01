ARRIVA deixa de operar em 16 municípios do Vale do Ave e Grande Porto a 31 de dezembro

A empresa de transportes públicos ARRIVA vai deixar de operar em 16 municípios do Vale do Ave e Grande Porto a partir do dia 31 de dezembro. As autarquias abrangidas por esta decisão garantem que não vão faltar autocarros para as populações que diariamente utilizam este meio de transporte.

Em Portugal, os autocarros da ARRIVA servem meio milhão de habitantes no Vale do Ave e na Área Metropolitana do Porto.

As autarquias contactadas pela sic dizem que estão a resolver o problema e garantem que não vão faltar autocarros a partir de 1 de janeiro.

Na Área Metropolitana do Porto, são abrangidos os municípios do Porto, Maia, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Santo Tirso e Trofa

Um recurso de última hora que teria sido evitado se já estivesse concluído o concurso público aberto em fevereiro de 2020 para a concessão, por sete anos, do transporte rodoviário operado por privados na Área Metropolitana do Porto.

Apesar de existir uma diretiva comunitária de 2007 que obriga a concursos públicos, até aqui, as licenças foram sendo atribuídas diretamente e renovadas anualmente.

As autorizações provisórias da ARRIVA terminam no dia 31 de dezembro e a empresa decidiu deixar de prestar o serviço.

Para o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte, a grande preocupação é com as cerca de 200 pessoas, maioritariamente motoristas, que trabalham na ARRIVA.

Do Grupo Arriva, que detém 31,5% Barraqueiro SGPS, faz também parte a Transportes Sul do Tejo, que serve 1 milhão de passageiros na Península de Setúbal.