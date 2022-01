Candidatura das Festas do Povo de Campo Maior à UNESCO começou em 2014

As Festas do Povo de Campo Maior foram classificadas como Património da Humanidade pela UNESCO. A vila alentejana diz que é uma distinção há muito desejada.

As flores de papel são a imagem de marca e os festejos em Campo Maior têm fama pela originalidade e cariz popular. Uma distinção sobretudo para os campomaiorenses responsáveis por mais de um século de celebrações

As saias entoadas ao ritmo da pandeireta são a festa possível em tempos incertos e de pandemia. Campo Maior quer festejar em grande esta distinção como uma edição das Festas do Povo, mas 2022 ainda não deve ser o ano ideal para que tal aconteça.

O mais importante já está conseguido, mas o trabalho continua. A candidatura começou em começou em 2014 e envolveu a câmara de Campo Maior, a associação das festas do povo e a entidade regional de turismo.

As Festas do Povo de Campo Maior encheram as ruas de flores papel pela última vez em 2015. Voltarão quando a pandemia o permitir, mas para os primeiros meses de 2022 já está prevista a inauguração de um museu dedicado à mais recente tradição portuguesa com selo de património mundial.

