Marcelo vai continuar a trabalhar após cirurgia, mas com agenda reduzida

O Presidente da República disse esta quinta-feira que vai continuar a trabalhar, mas com uma agenda reduzida e que "não implique esforços", depois de ser operado a duas hérnias inguinais, esperando poder fazer as viagens previstas para janeiro.

Nas primeiras declarações, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que está impedido de viajar de avião ou de conduzir durante os próximos 15 dias.

"Vamos ver... À ginjinha [no Barreiro, na altura do Natal] vamos ver se é possível. Não é impossível, mas não é seguro. Digamos, oito dias mais cuidadosos, depois oito dias menos cuidadosos, mas continuando a trabalhar naquilo que, naturalmente, não implique esforços", sustentou.

O chefe de Estado ironizou que também não pode "mergulhar" e, por isso, o habitual primeiro mergulho do ano poderá estar em causa.

No entanto, o Presidente da República manifestou a esperança de poder fazer as duas viagens que tem programadas em janeiro, "a primeira ao Dubai, para o encerramento da Expo no dia de Portugal, e depois a Moçambique, já no final do mês de janeiro".

O Presidente da República teve alta hospitalar esta quinta-feira, depois de ter sido submetido a uma cirurgia a duas hérnias inguinais na quarta-feira.

