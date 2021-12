Ministra da Saúde pode anunciar novas medidas esta sexta-feira

No briefing do Conselho de Ministros, a ministra Mariana Vieira da Silva remeteu informações sobre eventuais novas medidas de combate à propagação da Ómicron para uma conferência de imprensa com a ministra da Saúde que se realizará esta sexta-feira.

"Ao longo desta semana reunimos [as ministras da Presidência e da Saúde] com os peritos do Infarmed", revelou Mariana Vieira da Silva, acrescentando que as conclusões que saíram desses encontros serão "apresentadas amanhã" pela ministra Marta Temido em conferência de imprensa.

Em atualização